В МИД РФ объяснили оккупацию Крыма и части Донбасса "сложными внутренними процессами" в Украине

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили оккупацию Крыма и части Донбасса «сложными внутренними процессами» в Украине.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Александра Лукашевич, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Ни в Будапештском меморандуме, ни в каком-либо ином документе Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения. Утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и ее обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют», - заявил Лукашевич.

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В тоже время, говоря о военном вмешательстве в события на востоке Украины, он заявил, что «авторы этих домыслов до сих пор не представили ни единого убедительного доказательства».

По его словам, Россия в Будапештском меморандуме подтвердила в отношении Украины свое обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против любого государства-участника Договора о нераспространении. «Под сомнение добросовестное выполнение данного обязательства, насколько нам известно, ставил разве что бывший министр обороны Украины. Никому больше этого в голову не приходило. Так что любые попытки каким-то образом увязать украинские события с ДНЯО заведомо несостоятельны и недобросовестны. Те, кто позволяют себе инсинуации на эту тему, фактически сами расшатывают установленный Договором режим», - заявил Лукашевич.

«В меморандуме мы также обязались воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины. И это положение полностью соблюдено. Ни накануне, ни в ходе принятия населением Крыма и Севастополя судьбоносных решений о статусе полуострова ни одного выстрела на его территории не прозвучало. Подавляющее большинство населения Крыма и Севастополя путем свободного волеизъявления реализовало право на самоопределение, и Крым вернулся в Россию», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта, комментируя высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно якобы отсутствия обязательств России в соответствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештского меморандума), спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что согласно пунктам 1, 2 и 3 Будапештского меморандума, РФ подтвердила обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, “и что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны, или любым другим образом согласно уставу ООН”.

Кроме того, Россия обязалась воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить собственным интересам осуществления Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом удержать какие-либо преимущества.

По словам Перебыйноса, Россия нарушила все эти обязательства.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Будапештский меморандум - меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины. Соглашение содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украине.