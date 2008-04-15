На украинско-российской границе задержали машину с 70 кг героина

Службой безопасности Украины совместно с таможенниками, пограничниками и правоохранительными органами других государств, проведена спецоперация, в результате которой ликвидирован канал контрабанды героина афганского происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ночь с 11 на 12 апреля 2008 года в пункте пропуска „Новоазовск” (Донецкая область) был остановлен грузовик с турецкими номерами, который следовал транзитом из Российской Федерации в Румынию.

Во время досмотра автомобиля в профессионально изготовленных и хорошо замаскированных тайниках в технологических полостях грузовика выявлено 140 брикетов общим весом свыше 70 килограммов особо опасного наркотического средства – героина.

Наркотик изъят, водитель – гражданин Турции, задержан.

Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная организованной группой, а также если предметом контрабанды были наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры в особо крупных размерах, - карается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества).