Украинцы считают, что в стране отсутствует дискриминация по этническому происхождению - опрос

Половина украинцев считают, что в Украине отсутствует дискриминация из-за сексуальной ориентации, а почти 70% заявляют, что практически отсутствует дискриминация по этническому происхождению.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного информационно-аналитическим центром «Rating Pro» по данным национального опроса социологической группы «Рейтинг».

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Половина опрошенных считают, что в Украине практически отсутствует дискриминация из-за сексуальной ориентации. Однако 80% респондентов, которые так считают, было бы стыдно узнать, что их ребенок - нетрадиционной ориентации, 60% было бы некомфортно, если бы мэром их города или руководителем на работе был представитель секс-меньшинств.

Почти 70% опрошенных считают, что в Украине практически отсутствует дискриминация по этническому происхождению. Вместе с тем, более 60% из них отрицательно отнеслись бы, если бы узнали, что их ребенок встречается с темнокожим человеком, более 50% – с арабом или азиатом.

Среди тех, кто считает, что дискриминация из-за этнического происхождения в Украине не распространена, почти половина чувствовали бы некомфортно, если бы руководителем на работе был человек другого этноса.

84% респондентов отрицательно отнеслись бы, если бы узнали, что их ребенок встречается с человеком, который преодолел алкогольную (наркотическую) зависимость. 88% – с человеком, который находился в заведениях лишения свободы, 95% – больным СПИДом или ВИЧ-положительным.

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Социологи отмечают, что исследование показало определенные противоречия, когда, с одной стороны, респонденты говорят об отсутствии дискриминации в Украине, с другой – сами проявляют определенный уровень неприятия различных групп населения.

Опрос проводился 14-22 мая. Было опрошено 2 тысячи респондентов путем личного интервью face-to-face старше18 лет. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Погрешность - не более 2,4%. Также использованы результаты опросов Eurobarometer.