Украинка, освобожденная из плена пиратов, чувствует себя хорошо

Состояние здоровья гражданки Украины, которая вместе с другими членами экипажа французской яхты „Le Ponant” была захвачена пиратами, нормальный.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины во Франции.

Освобожденный экипаж французской яхты „Le Ponant” прибыл в международный аэропорт „Орли” (Париж) 14 апреля в 19:30 по местному времени.

У трапа самолета экипаж встречал Президент Франции Николя САРКОЗИ, министр обороны Франции Эрве МОРЕН, Посол Украины во Франции Константин ТИМОШЕНКО, руководство компании-владельца яхты „CMA-CGM” и близкие членов экипажа.

Французская сторона решила вопрос визового обеспечения иностранных членов экипажа.

Сразу по прибытии гражданке Украины была предоставлена возможность связаться по телефону со своими близкими в Украине.

Размещение в гостинице Парижа и возвращение членов экипажа домой обеспечивается компанией-владельцем яхты, отметили в МИД.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины во Франции и Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля вблизи Сомали пираты захватили французскую яхту класса люкс “Le Ponant”. На ее борту находились около 30 человек экипажа, среди которых украинка.

МИД Украины сообщал, что пираты не выдвигали никаких требований террористического характера, их нападение имеет исключительно финансовые интересы. 11 апреля экипаж был освобожден.