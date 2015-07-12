Журналисты нашли блокпост "Правого сектора" на Житомирской трассе под Киевом (фото)

Он размещен на Житомирской трассе, сообщает INSIDER.

Вдоль трассы сосредоточено несколько автомобилей с символикой "ПС".

В "Правом секторе" объяснили, что оборудовали "блокпост" под Киевом, чтобы не пропускать дополнительные силы милиции и Национальной гвардии в Закарпатскую область.

Читайте также"Правый сектор" заявляет об организации блокпостов и снабжении боеприпасами окруженных в МукачевоПо словам пресс-секретаря 13-го запасного батальона "ПС" Алексея Быка, "блокпосты" оборудованы не только возле Киева, но и в ряде других регионов Украины.

Спикер подчеркнул, что активисты "Правого сектора" готовы применить силу, чтобы не пропустить дополнительные силы правоохранителей в район Мукачево.