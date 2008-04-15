ТЭО проекта Одесса-Броды будет включать и вопрос об НПЗ в Украине

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта Одесса-Броды будет включать также и экономическую оценку строительства НПЗ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после подписания контракта на разработку соответствующего технико-экономического обоснования.

Президент подчеркнул, что в последние месяцы у проекта Одесса-Броды появилась не только политическая, но и практическая плоскость. Он сообщил, что первые результаты по поводу ТЭО будут заслушаны на энергетическом саммите в Киеве.

В свою очередь, Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ заметил, что во время энергетического саммита в Кракове были достигнуты важные договоренности относительно строительства нефтепровода Одесса-Броды. Он не согласился с оценкой некоторых польских СМИ, что этот саммит был неуспешным.

«Этот успех был углублен в Вильнюсе, и я уверен, что он еще больше будет углублен в Киеве», - подчеркнул Л.КАЧИНЬСКИЙ. Он выразил убеждение, что страны-участницы этого проекта будут быстро двигаться вперед.

«Смелость планов в экономических и политических вопросах – это залог достижения успехов», - подчеркнул польский президент.

Как сообщал УНИАН 14 апреля международное трубопроводное предприятие «Сарматиа» и американская компания Granherne Ltd. подписали контракт о разработке технико-экономического обоснования проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) (“Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск”).

Документ подписали представители компаний в присутствии Президентов Украины и Польши Виктора ЮЩЕНКО и Леха КАЧИНСКОГО.