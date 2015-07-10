К исчезновению 27 килограммов янтаря из ривненской милиции причастен милиционер - МВД

Как сообщает официальный сайт МВД Украины, работники управления уголовного розыска УМВД Украины в Ривненской области установили, что к подмене вещественного доказательства - 27 кг янтаря-сырца - на отходы, причастен один из сотрудников Ривненского горотдела внутренних дел.

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления. Продолжаются необходимые следственные действия.

Читайте такжеИз ривненской милиции исчезло 27 килограммов янтаря - прокуратураКак сообщал УНИАН, на Ривненщине правоохранители расследуют факт подмены милиционерами вещественных доказательств по делу о незаконной добыче янтаря – замены изъятого янтаря-сырца весом 27 кг на отходы. Факт подмены был обнаружен 8 июля.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Также прокуратурой области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).