Напавший на работников почты в Харькове пытался уехать на их машине (фото)

Как стало известно, расстрелявший инкассаторов в Харькове, пытался уехать на автомобиле почты, но он не завелся, после чего он остановил проезжавшую мимо легковую машину.

Также свидетели происшествия сообщили, что нападавший совершил около 10 выстрелов из автомата.

Напомним, в результате обстрела погибли трое человек, которые находились в автомобиле почтовой службы. После этого преступник забрал несколько мешков с почтовыми отправлениями, сел в автомобиль и скрылся с места.

В городе введен план перехват. Других пострадавших в результате преступления нет.