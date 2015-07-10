Напавший на работников почты в Харькове пытался уехать на их машине (фото)
10:12, 10 июля 2015Общество
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Нападавший на инкассаторов почты в Харькове пытался уехать на их машине
Рядом - в доме Ньютона, 111 находится почтовое отделение №162 / mediaport.ua
Как стало известно, расстрелявший инкассаторов в Харькове, пытался уехать на автомобиле почты, но он не завелся, после чего он остановил проезжавшую мимо легковую машину.
Также свидетели происшествия сообщили, что нападавший совершил около 10 выстрелов из автомата.
Напомним, в результате обстрела погибли трое человек, которые находились в автомобиле почтовой службы. После этого преступник забрал несколько мешков с почтовыми отправлениями, сел в автомобиль и скрылся с места.
В городе введен план перехват. Других пострадавших в результате преступления нет.
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