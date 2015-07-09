В Харьковской области поезд насмерть сбил трех подростков

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины на Донецкой железной дороге, телефонное сообщение от работников железной дороги о том, что на перегоне станций Языковое - Гавриловка в Харьковской области смертельно травмированы трое несовершеннолетних, поступило в дежурную часть линейного отдела на станции Славянск сегодня утром.

По данным милиции, сообщил о наезде на людей рацией машинист пассажирского поезда сообщением «Одесса - Константиновка». Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство линейного отдела.

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Во время проверки правоохранители установили, что погибшими являются жители Барвинковского района Харьковской области: две 15-летние девушки и 16-летний парень.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.