Украина готовится к крупному обмену пленными - Центр освобождения заложников

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил представитель Центра содействия освобождению заложников Юрий Тандит.

По его словам, переговорщики сейчас не хотят говорить о точном времени возможного обмена из соображений безопасности.

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"Помните, когда был прошлый большой обмен, мы тоже не говорили время. Поэтому я не могу вам сказать, это будет за час, за два, за три. Но это будет очень скоро", - заявил Тандит.

По его словам, речь идет об обмене в рамках Минских договоренностей большого количества пленных, которые уже готовы к обмену и находятся неподалеку от места обмена.

"Как только это произойдет, мы сразу всем сообщим", - заверил Тандит.

Как сообщал УНИАН, 30 июня волонтер, руководитель Центра по обмену пленными, руководитель "Офицерского корпуса" генерал-полковник Владимир Рубан заявил, что в плену у боевиков остаются около 400 человек.