Боевики продолжают удерживать в плену около 400 человек – Центр по обмену пленными

Об этом сообщил волонтер, руководитель Центра по обмену пленными, руководитель «Офицерского корпуса» генерал-полковник Владимир Рубан в комментарии УНИАН.

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Отвечая на вопрос, какое количество украинских граждан на сегодня удерживается в плену у боевиков, он сказал, что «две недели назад украинская власть, в том числе СБУ и народный депутат от БПП Ирина Геращенко заявляли о 400 человек, неделю назад начали говорить о 270. Донецкая сторона мне не подтверждает того, что за неделю было освобождено 130 пленных», - отметил он.

«Наши данные другие, у нас около 400 человек записаны, но в нашу статистику входят не только пленные, но и перешедшие на другую сторону и другие», - добавил Рубан.