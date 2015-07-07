Жизнь под землей: как жители Донецка ждут мира и воспитывают детей в подвалах (фоторепортаж)

Начиная с зимы, когда поток внутренне перемещенных лиц увеличился, такие укрытия стали основным прибежищем для наиболее нуждающихся, говорится в фоторепортаже Радио Свобода.

Некоторые временно переселились в общежития в центре города, но многие решили остаться в подвалах рядом с собственными домами и имуществом. Большинство людей боятся, что местные мародеры разграбят их дома, если их покинуть.

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Здесь могут оставаться более 30 человек каждую ночь. Во время тяжелых обстрелов подвалы часто переполняются.

Электрические кабели подведены к укрытию и подключены к плите и чайнику в импровизированной кухне подвала.

На фото: две девочки играют в укрытии. Дети проводят большинство времени за играми. Беготня раздражает кое-кого из соседей по подвалу, другие же позволяют детям заниматься своими делами.

Петровский район страдает от постоянных обстрелов. Многие из тех, кто покидает укрытие днем, возвращаются вечером из-за страха ночного обстрела.

Жители подвала сушат листья и траву. Иконы служат для тех, кто молится за прекращение войны. Другие хранят вырезки из газеты, слова из которых, они надеются, воплотятся в жизнь.

Некоторые семьи с детьми решили вернуться из России, поняв, что ситуация в городе облегчилась. Однако из-за того, что школы закрыты на летние каникулы, а денег на то, чтобы покинуть регион, не хватает, многие из них остаются в укрытии и неподалеку от него.

Кое-кто приспособился к условиям жизни под землей, жители подвалов привыкли к получению гуманитарной помощи

Несмотря на все горе, что пережили эти люди в течение года, многие из них еще верят в помощь со стороны России

Все фото - Радио Свобода.