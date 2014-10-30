В новой Раде количество женщин-депутатов увеличится до 13% - Геращенко

В новоизбранном парламенте количество женщин-депутатов увеличится с 9,5% до 13% по сравнению с предыдущим составом Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат Украины 7-го созыва и кандидат в народные депутаты от партии Блок Петра Порошенко Ирина Геращенко во время встречи с представителями гражданского сектора.

Она отметила, что количество женщин депутатов, прошедших по списку Блока Петра Порошенко, составляет 20% от списка.

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Геращенко сообщила, что в мажоритарных округах прошли только 2 женщины-кандидаты от блока Петра Порошенко.

По ее словам, при изменении избирательной системы должна быть предусмотрена квота для женщин в списках политических партий.