В Одессе за получение взятки задержали двух милиционеров (видео)

Об этом сообщает ГУМВД Украины в Одесской области.

Правоохранители криминальной милиции по делам детей Суворовского РО ОГУ ГУМВД сотрудничали с подозреваемым в преступлении человеком, который находился в розыске, и требовали от него взятку. По словам новоназначенного начальника управления внутренней безопасности Константина Мчедлишвили, взяточники были задержаны во время получения денег.

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Пытаясь скрыться с места происшествия, они совершили наезд на сотрудника УВБ. После этого для их задержания были осуществлены предупредительные выстрелы вверх и блокировка их автомобилей.

"В результате применения табельного огнестрельного оружия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

После осмотра автомобиля у задержанных изъяли $2 тыс. Кроме того, в салоне и багажнике машины нашли "две папиросы с веществом зеленого цвета растительного происхождения и сверток с аналогичным веществом".