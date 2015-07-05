В Одессе за получение взятки задержали двух милиционеров (видео)
Двух милиционеров в Одессе задержали во время получения ими взятки в сумме $2 тыс.
Об этом сообщает ГУМВД Украины в Одесской области.
Правоохранители криминальной милиции по делам детей Суворовского РО ОГУ ГУМВД сотрудничали с подозреваемым в преступлении человеком, который находился в розыске, и требовали от него взятку. По словам новоназначенного начальника управления внутренней безопасности Константина Мчедлишвили, взяточники были задержаны во время получения денег.
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Пытаясь скрыться с места происшествия, они совершили наезд на сотрудника УВБ. После этого для их задержания были осуществлены предупредительные выстрелы вверх и блокировка их автомобилей.
"В результате применения табельного огнестрельного оружия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
После осмотра автомобиля у задержанных изъяли $2 тыс. Кроме того, в салоне и багажнике машины нашли "две папиросы с веществом зеленого цвета растительного происхождения и сверток с аналогичным веществом".