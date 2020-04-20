Масштабные пожары на Житомирщине: владельцам сгоревших домов выплатят средства для их восстановления

Погорельцы уже вернулись домой и живут в уцелевших домах.

В Житомирской области жителям, чьи дома сгорели в результате лесных пожаров, компенсируют средства для восстановления жилья.

Об этом сообщил председатель Овручской райгосадминистрации Ярослав Чепурко.

По его словам, на заседании оперативного штаба принято решение о компенсации пострадавшим от пожаров, средства должны поступить от центральных органов исполнительной власти.

Сумму компенсации в настоящее время подсчитывают специалисты.

«Сколько именно денег надо, сейчас подсчитываем», - добавил Чепурко.

Он уточнил, что 48 жителей сел Магдин и Личманы Овручского района в результате лесных пожаров остались без крыши над головой и несколько дней провели в селе Гладковичи. Теперь они вернулись домой и временно живут в уцелевших домах.

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«Во время пожаров в Личманах и Магдине огонь уничтожил целые улицы, а во время пожара крестьяне бежали с вещами первой необходимости. Этих людей отселили на несколько дней, а теперь они вернулись домой, в свои деревни», - сказал глава Овручской райгосадминистрации.

По его данным, вещами и продуктами погорельцам помогли волонтеры из Житомирской и других областей.

«Погорельцы просят теперь помочь им теплой одеждой, обувью, строительными материалами, потому что решили восстанавливать пострадавшие дома», - отметил он и добавил: «Вопрос о компенсации им поднимался на уровне района и области».

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Как сообщал УНИАН, пожары в Житомирской области начались 4 апреля. В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 домов, спасено 45 домов. Также не допущено уничтожение домов и построек в 6 населенных пунктах (пгт Первомайское, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец). По состоянию на утро 20 апреля оставалось 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 - продолжались работы по ограничению их распространения.

18 апреля председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий заверил, что в ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемой.