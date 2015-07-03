Ливень в Кременчуге затопил улицы и парализовал движение транспорта (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, через 20 минут с начала ливня остановились троллейбусы, а потом и большая часть общественного транспорта. Высота воды на центральных улицах поднялась до 30-35 см. Ливневая канализация не справлялась с таким обильным количеством осадков. В лужах на дорогах многие водители теряли номерные знаки своих автомобилей. Многие машины просто глохли в потоке воды.

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