Ливень в Кременчуге затопил улицы и парализовал движение транспорта (фото)
08:54, 03 июля 2015Общество
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Вечером 2 июля в Кременчуге Полтавской области прошел сильный дождь, который затопил улицы и парализовал движение транспорта.
За считанные минуты улицы города залило водой /
Высота воды на центральных улицах поднялась до 30-35 см / 05366.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, через 20 минут с начала ливня остановились троллейбусы, а потом и большая часть общественного транспорта. Высота воды на центральных улицах поднялась до 30-35 см. Ливневая канализация не справлялась с таким обильным количеством осадков. В лужах на дорогах многие водители теряли номерные знаки своих автомобилей. Многие машины просто глохли в потоке воды.
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