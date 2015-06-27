Мощный ливень затопил Черкассы, в городе затруднено движение транспорта (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

«27 июня в 11:00 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС поступило сообщение о том, что на улице Благовестной, вследствие сильного порыва ветра деревом перекрыт вход в подъезд. Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, распилили упавшее дерево и освободили придомовую территорию от веток», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за сильных осадков затопило проезжую часть улицы 30 лет Победы, вследствие чего почти полностью перекрыто движение автотранспорта.

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Как отмечается, к месту происшествия было направлено спасательную технику, способную откачивать воду.

Сейчас спасатели ГСЧС совместно с другими службами города с помощью 3 мотопомп проводят работы по откачке воды с проезжей части.