В МОН планируют запустить двухуровневую процедуру подготовки видеоуроков

За две недели в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» обнародовано 392 урока общей продолжительностью около 7 тыс. 840 минут. На YouTube МОН их просмотрели почти 6 млн раз.

В Министерстве образования и науки планируют на следующей неделе запустить двухуровневую процедуру подготовки видеоуроков в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы МОН.

В МОН отмечают, что еще на прошлой неделе организаторы признали, что проект требует работы над ошибками. «В рамках проекта была подготовлена процедура предварительного экспертного просмотра видео, а также привлечены эксперты, которые системно работают вместе с подчиненным МОН Украинским институтом развития образования (УИРО. - ред.). Их задача - на этапе постпродакшна просматривать уроки и вносить свои правки. Однако в связи со сжатыми сроками подготовки видео в течение первой недели экспертиза не проводилась», - пояснил руководитель УИРО Вадим Карандий.

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В дальнейшем, добавляют в МОН, все видео, которые готовятся к эфиру, будут пересматривать эксперты перед попаданием в эфир. Для того чтобы усовершенствовать качество видео, процедуру экспертизы расширили и сделали двухуровневой. «Реализоваться она будет так: на первом этапе работает пул экспертов, которые помогают учителю при подготовке к уроку и присутствуют на съемочной площадке во время съемки. Второй этап - редакторы, которые приобщены к процессу на этапе постпродакшна. Мы надеемся, что со следующей недели нам удастся запустить уже такую, более усовершенствованную, экспертизу», - добавил Карандий.

По данным МОН, через две недели в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» обнародовано 392 урока общей продолжительностью около 7 тыс. 840 минут. На YouTube МОН их просмотрели почти 6 млн раз.

Отмечается, что за 2 недели проекта «#руханка удвоила популярность в TikTok, а изложенные уроки продолжают смотреть и после их премьеры». Наиболее популярными видео остаются подвижные и уроки английского языка.

Среди предметов популярным остается английский. Первый выложенный в YouTube МОН урок для 5 класса набрал за первую неделю 80 тыс. просмотров, а на сегодня его уже посмотрело более 87 тыс. человек.

В МОН напоминают, что уроки транслируются ежедневно с понедельника по пятницу в 10:00 по меньшей мере до конца карантина. Ученики имеют доступ к урокам по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии. Съемки уроков происходят в Новопечерской школе г. Киева. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и так далее. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн». В течение первой недели его работы в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5-11 классов.

По данным МОН, эти уроки приобрели широкую популярность на всех площадках, где транслировались. Так, YouTube-канал МОН за сутки набрал 50 тыс. подписчиков. В то же время в МОН констатировали, что в ряде видеоуроков были ошибки, которые не изъяли из видео на этапе производства. Основная причина этого - нехватка времени. В министерстве заявляли, что работают над тем, чтобы исправить ошибки.