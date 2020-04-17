ПЦУ и УГКЦ призвали верующих праздновать Пасху дома

Епифаний и Блаженнейший Святослав призвали верующих проводить молитвы онлайн.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

Читайте такжеВ Минздраве сообщили, как из-за несоблюдения правил карантина многие верующие заразились коронавирусом

Об этом они сказали в эфире программы «Право на владу».

"Мы просили всех наших верных праздновать эту Пасху дома. И мы сможем пережить пасхальную радость вместе с вами, не подвергая ваше здоровье и жизнь опасности. Поэтому помолимся вместе, помолимся онлайн. Освятим пасхальные корзины дома", - отметил Владыка Святослав.

"Конечно, мы будем праздновать Воксресение Христово в особых условиях. Но видим, что наши верующие откликнулись на призыв церкви оставаться дома. И последнее богослужение в Михайловском соборе - мы видим, что люди откликнулись на наш призыв и приобщаются к молитвам онлайн", - сказал Епифаний.

Как сообщал УНИАН, полиция заявляет, что не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время проведения богослужений на Пасху.