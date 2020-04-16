На въезде в Киев образовались гигантские пробки: всем измеряют температуру (фото, видео)

Тотальной проверки всех машин пока нет.

На въездах в Киев, где с сегодняшнего дня проводится температурный скрининг, образовались гигантские пробки.

Так, на въезде в Киев со стороны Житомира из-за проверок на КПП образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что на Броварском шоссе и Бориспольской трассе полиция вместе с медиками выборочно останавливают машины и проверяют температуру водителям и пассажирам. У кого она больше 37,5, вызывают скорую с тестами на COVID-19

"А такая ситуация сейчас на въезде в Киев со стороны Броваров. И это лишь 30 минут прошло с момента введения обязательного измерения температуры", - пишет "Киев Оперативный" и публикует соответствующее видео.

По информации руководителя проекта dtp.kiev.ua Влада Антонова, аналогичная ситуация наблюдается на въездах в столицу со стороны Одессы, Борисполя и Броваров.

"В Киеве перекрывают КП: Фото с Житомирской трассы. Одесская и остальные тоже... Готовьтесь к пробкам", - написал он.

Ситуация на въездах в Киев: карты

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру.