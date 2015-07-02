Количество равнодушных к отдыху в Крыму россиян увеличилось в 1,5 раза

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Крым Медиа.

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Согласно результатам исследования, Крым привлекает россиян, прежде всего, пейзажами и архитектурой (25%), хорошими курортными зонами (23%), климатом (11%). Других привлекают низкие цены (4%), гостеприимство местных жителей (2%) и др.

В то же время, отмечают социологи, бюджет на поездку в Крым в этом году вырос на четверть, в сравнении с прошлым сезоном. Так, если в 2014 году россияне, планирующие провести отпуск на полуострове, собирались потратить в среднем 23,9 тыс. рублей (из расчета на одного члена семьи), то в этом году – 30,5 тыс. рублей.

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В целом отдых в Крыму стал вызывать меньше опасений. Так, с 42% до 63% увеличилась доля тех, кого туристическая поездка в Крым «ничем не отпугивает». Обстановка в связи с событиями в Украине сегодня беспокоит существенно меньше, чем год назад (10% против 19%). Еще 10% боятся, что турпоездка обойдется слишком дорого. Дальнюю дорогу и неудобства с этим связанные, отметили 8% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 16-17 мая 2015 г. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.