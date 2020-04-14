К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Авакову - лишь 14% - опрос

Социологическое исследование показало, что уровень поддержки гражданами президента Владимира Зеленского в апреле несколько снизился.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к министру внутренних дел Арсену Авакову – лишь 14%.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса Киевского международного института социологии "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в Украине", обнародованном на сайте института.

"Уровень знания респондентами руководителей государства таков: президента Зеленского знают 98% опрошенных, премьер-министра Шмыгаля знают 51% респондентов, председателя Верховной Рады Разумкова знают 70% участников исследования, руководителя Офиса президента Ермака знают 46% респондентов, министра внутренних дел Авакова знают 89% опрошенных", - говорится в пресс-релизе.

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Отмечается, что к Зеленскому положительно относятся 44% тех, кто его знает, (в марте - 46%), нейтрально - 31% (в марте - 33%), отрицательно - 25% (в марте - 21%).

К Денису Шмыгалю положительно относятся 12% тех, кто его знает, (в марте - 11%), нейтрально - 60% (в марте - 65%), отрицательно - 29% (в марте - 25%).

К Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика, (в марте столько же), нейтрально - 49% (в марте - 51%), отрицательно - 23% (в марте - 21%).

Согласно данным опроса, к Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто его знает, (в марте столько же), нейтрально - 51% (в марте - 56%), отрицательно - 42% (в марте - 38%).

К Арсену Авакову положительно относятся 14% тех, кто знает политика, (в марте - 12%), нейтрально - 54% (в марте - 53%), отрицательно - 32% (в марте - 35%).

С 7 по 11 апреля КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2 тысячи интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (старше 18 лет).

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%; 2,1% - для показателей, близких к 25%; 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены 27-30 марта, 21-25 февраля, 15-18 декабря, 22-25 ноября, 4-7 ноября, 9-11 октября и 6-19 сентября 2019 года.