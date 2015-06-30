СБУ: У боевиков нет денег для пенсионеров, на Донбассе начинаются стихийные акции протеста

Служба безопасности Украины получила информацию об ухудшении состояния выплат пенсий тем гражданам, которые добровольно стали на учет в "пенсионный фонд" террористов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

"За апрель-май пенсия выплачена только за счет средств, поступивших из Российской Федерации в размере около 4,3 миллиарда российских рублей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа неделю боевики более полутысячи раз обстреляли силы АТО и мирных жителей

В СБУ отмечают, что за задержку так называемых "русских денежных траншей" в бюджете боевиков "ДНР" нет средств на выплаты пенсионерам за июнь – это почти 1,9 млрд рублей.

Такое состояние негативно влияет на социально-политическую ситуацию в регионе, вследствие чего фиксируются неединичные случаи стихийных акций протеста.