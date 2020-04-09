В Тернопольской области вокруг новой жертвы коронавируса возник скандал

После смерти женщины от COVID-19 чиновник обвинил лабораторный центр в неоперативности.

В Тернопольской области после смерти 83-летней женщины от COVID-19 руководитель Монастыриского районного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Дронь обвинил областной лабораторный центр в неоперативности проведения исследований на COVID-19.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, сегодня утром зафиксирован второй летальный случай в Монастыриском районе - умерла 83-летняя женщина из с. Верхняя Слободка.

«Больная была госпитализирована в Монастырискую районную больницу и ей клинически было выставлено подозрение на COVID-19. 6 апреля у нее был отобран биоматериал и отправлен в областной вирусологический центр. Ответ «+» на коронавирус получен сегодня утром, после ее смерти. Такая «оперативность» центра неприемлема», - подчеркнул Дронь.

В течение 6-7 апреля Тернопольский областной лабораторный центр не регистрировал ни одного нового случая коронавируса. За 8 апреля зарегистрирован только один.

В лабораторном центре корреспонденту УНИАН замедление темпов регистрации новых больных коронавирусом объяснили отсутствием тест-систем. Их не было в течение полутора суток. Получили тест-системы вчера, 8 апреля, в 22:00.

«Полученной партии хватит на 3 тыс. исследований», - отметили в лабораторном центре.

Как сообщал УНИАН, по сведениям Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Тернопольской области лабораторно подтверждено 169 случаев COVID-19, из них 3 - летальные.