ВМС Украины совершенствуют подготовку кадрового состава - командующий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдук сказал на брифинге в Одессе.

По его словам, одна из важных составляющих концепции развития ВМС – подготовка квалифицированных кадров, необходимых для несения службы на новейших кораблях и самолетах.

Командующий отметил, что в Одессе функционирует военно-морской лицей, и из 22 нынешних выпускников 20 продолжат обучение в высших морских учебных заведениях. «В этом году увеличен государственно-оборонный заказ в лицее – будет принято 100 юношей. Соответственно, каждый год в военно-морской лицей будет набираться по 100 человек. В общем одновременно будут обучаться 200 человек – будущих офицеров», - сообщил Гайдук.

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Он также добавил, что прорабатывается постановление Кабинета министров о создании на базе Одесской национальной морской академии Военно-морского института, а в настоящее время в академии действует факультет военно-морских сил. Как отметил Гайдук, в текущем году будет «105 курсантов на факультете военно-морских сил и 70 человек – подготовка старшинского состава».

Подготовка курсантов проводится по двум направлениям: на учебно-материальной базе академии, а также – стажировка в учебных заведениях и курсантские практики на кораблях ведущих стран, в частности, членов НАТО и Евросоюза.

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Как сказал Гайдук, выделены средства для создания материально-технической базы будущего Военно-морского института, в параллельном режиме курсанты обучаются на имеющейся базе академии.

«В то же время на кораблях и в воинских частях для стажировки устанавливаются новейшие образцы, которые адаптированы с образцами вооружения НАТО и Европейского Союза», - отметил вице-адмирал.

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Ранее УНИАН сообщал, что Военно-морские силы Украины до 2020 года пополнятся 30 новыми кораблями и катерами. Развитие Военно-морских сил – неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которой выработана стратегия морской доктрины государства. Как отметил Гайдук, доктриной предусмотрена государственная целевая оборонная программа развития военной техники до 2020 года.