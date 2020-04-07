Подозреваемого в нападении на журналистов в столичном Гидропарке посадили под домашний арест

2 апреля в Гидропарке подозреваемый мужчина напал на съемочную группу телеканала «ZIK» в ответ на замечание журналистов о нарушении карантина.

Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке будет находиться под домашним арестом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, по ходатайству местной прокуратуры №4 Днепровский райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала «ZIK» 2 апреля в Гидропарке.

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Мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Срок действия меры пресечения суд определил по 3 июня включительно.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Киеве были открыты два уголовных производства по фактам нападений в Гидропарке на съемочные группы телеканалов ZIK и «Эспрессо». Журналисты напали во время подготовки репортажей о соблюдении киевлянами карантинных ограничений.

Мужчина, который находился на спортивной площадке, возмутился в ответ на замечание журналистов о том, что он нарушает карантин. Он напал на первую съемочную группу и повредил их технику.

Спустя некоторое время на эту спортплощадку прибыли журналисты другого телеканала и начали съемку аналогичного репортажа. Во время съемки другой человек совершил нападение на эту съемочную группу, применив физическую силу к журналистке и повредив съемочную технику.

В общей сложности телесные повреждения получили двое журналистов и оператор.

Пострадавшие представители СМИ обратились с соответствующим заявлением в полицию, а также сообщили приметы нападавших.

3 апреля полиция задержала одного из нападавших, им оказался житель Броваров 1965 года рождения.