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Уроки онлайн 9 класс 6 апреля - видео уроков по алгебре, географии, истории Украины, английского и украинского языков

12:44, 06 апреля 2020
Общество
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9 класс. Алгебра.

Геометрическая прогрессия: определение, формула n-го члена

Домашнее задание:

На с. 37 примеры № 237,№ 238, №239.

Учебник: Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Ю. М “Сборник задач и контрольных работ по алгебре 9 класс”

9 класс. География

9 класс. География. Пищевая промышленность в Украине

Домашнее задание

Использовать карту атласа «пищевая промышленность Украины» и текст параграфа учебника для определения основных закономерностей и районов расположения производства масла, сахара, плодоовощных консервов, муки, макарон и тому подобное.

9 класс. Физкультура

9 класс. История Украины.

9 класс. История Украины. Общественно-политическая жизнь в 60-80-х гг. XIX ст.

Домашнее задание

1. § 21. Заполнить сравнительную таблицу “Деятельность москвофилов и народовцев”.

2. Поразмышлять над вопросом: “Почему стало возможным разделение на 2 течения: москвофилов и народников? Каковы были причины этого?”

Учебник: https://bit.ly/2V4ghqf

9 класс. Английский язык.

9 класс. Английский язык. Англоязычные страны. Большие города. Past Simple

Домашнее задание:

1. Изучить лексику с урока.

2. Прочитать текст на стр.161, выполнить упр.1,2,3,4.

Учебник: https://bit.ly/2whqCqz

9 класс. Украинский язык.

9 класс. Украинский язык. Сложное предложение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложных союзных предложениях

Домашнее задание:

сс. 71-73 учебника (выполните задания 1-10 раздела “Готовимся к тематическому оцениванию”) или выпишите из текстов любимых песен по три примера сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных предложений и предложений с различными видами связи.

Учебник: https://bit.ly/2VaMpsu

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

  1. Украинский язык,
  2. Украинская литература,
  3. история Украины,
  4. всемирная история,
  5. английский язык,
  6. физика,
  7. алгебра,
  8. геометрия,
  9. география,
  10. химия
  11. биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете

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