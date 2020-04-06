Уроки онлайн 9 класс 6 апреля - видео уроков по алгебре, географии, истории Украины, английского и украинского языков

Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция занятий 6 апреля 2020 по всем предметам.

9 класс. Алгебра.

Геометрическая прогрессия: определение, формула n-го члена

Домашнее задание:

На с. 37 примеры № 237,№ 238, №239.

Учебник: Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Ю. М “Сборник задач и контрольных работ по алгебре 9 класс”

9 класс. География

9 класс. География. Пищевая промышленность в Украине

Домашнее задание

Использовать карту атласа «пищевая промышленность Украины» и текст параграфа учебника для определения основных закономерностей и районов расположения производства масла, сахара, плодоовощных консервов, муки, макарон и тому подобное.

9 класс. Физкультура

9 класс. История Украины.

9 класс. История Украины. Общественно-политическая жизнь в 60-80-х гг. XIX ст.

Домашнее задание

1. § 21. Заполнить сравнительную таблицу “Деятельность москвофилов и народовцев”.

2. Поразмышлять над вопросом: “Почему стало возможным разделение на 2 течения: москвофилов и народников? Каковы были причины этого?”

Учебник: https://bit.ly/2V4ghqf

9 класс. Английский язык.

9 класс. Английский язык. Англоязычные страны. Большие города. Past Simple

Домашнее задание:

1. Изучить лексику с урока.

2. Прочитать текст на стр.161, выполнить упр.1,2,3,4.

Учебник: https://bit.ly/2whqCqz

9 класс. Украинский язык.

9 класс. Украинский язык. Сложное предложение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложных союзных предложениях

Домашнее задание:

сс. 71-73 учебника (выполните задания 1-10 раздела “Готовимся к тематическому оцениванию”) или выпишите из текстов любимых песен по три примера сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных предложений и предложений с различными видами связи.

Учебник: https://bit.ly/2VaMpsu

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

Украинский язык, Украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете