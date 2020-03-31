Высокопоставленного чиновника ВМС Украины поймали на контактах с предателями из ФСБ РФ – СБУ (видео)

Сейчас принимается решение относительно отмены военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения с воинской службы.

Чиновник Военно-морских сил Украины поддерживал постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеНа Харьковщине полицейский продавал в РФ информацию с ограниченным доступомОтмечается, что вербовкой занимались предатели, «бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону врага».

«В марте 2014 года Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы, предложили ему перейти на службу в Вооруженные Силы врага и содействовать россиянам в захвате Академии ВМС ВС Украины в Севастополе. Офицер отказался от этого «предложения». После выхода на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Сейчас он занимает другую должность в ВМС», – говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны, но даже осознавая, что находится в вербовочном изучении российской спецслужбы, продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко. Они происходили во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный ездил к родным, а также по мобильному телефону.

«Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали в чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также в отношении конкретных должностных лиц Командования ВМС ВС Украины», – отметили в СБУ.

Сейчас принимается решение относительно отмены военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения с военной службы.

Ранее УНИАН сообщал, что двум разведчикам ВС РФ сообщили о подозрении за попытку завербовать украинца в Крыму.