Двум разведчикам ВС РФ сообщили о подозрении за попытку завербовать украинца в Крыму

В Офисе генпрокурора отмечают, что это является очередным доказательством развязывания и ведения представителями власти и ВС РФ агрессивной войны против Украины.

Двум разведчикам ВС Российской Федерации сообщили о подозрении по факту подстрекательства гражданина Украины во временно оккупированном Крыму к государственной измене.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении двум сотрудникам разведывательных подразделений ВС РФ, функционирующих на временно оккупированной территории АР Крым, по факту подстрекательства гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования получены данные о возможной вербовке граждан Украины и их склонении к сбору информации, разглашение которой наносит вред интересам национальной безопасности Украинского государства, а также ее передаче оккупационным администрациям РФ.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что это является очередным доказательством ведения представителями власти и ВС РФ агрессивной войны против Украины, посягательства на ее государственный суверенитет.