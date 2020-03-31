Филип Моррис Украина пожертвовала 10 миллионов гривен на борьбы с эпидемией коронавируса

Значительная часть средств будет потрачена на приобретение персональных защитных средств для медиков.

Филип Моррис Украина пожертвовала 10 млн гривен благотворительному фонду «Здоровье для всех» для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил руководитель фонда Сергей Шевчук.

«Мы поддерживаем контакт с Министерством здравоохранения и Офисом Президента Украины, чтобы распределить средства максимально эффективно. По предварительной оценке, значительная их часть будет потрачена на приобретение персональных защитных средств для медиков. Остаток будет зарезервирован для экстренных потребностей госпиталей в момент вспышки эпидемии", - заявил он.

По мнению Шевчука, очень важно, что крупный бизнес не остался равнодушным в такой ситуации.

"Мы благодарны Филип Моррис Украина за поддержку и, в свою очередь, гарантируем закупку и передачу в больницы самых необходимых защитных средств в ближайшее время», – сообщил Сергей Шевчук.