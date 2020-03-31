цей матеріал доступний українською

Филип Моррис Украина пожертвовала 10 миллионов гривен на борьбы с эпидемией коронавируса

16:02, 31 марта 2020
Общество
62 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил руководитель фонда Сергей Шевчук.

«Мы поддерживаем контакт с Министерством здравоохранения и Офисом Президента Украины, чтобы распределить средства максимально эффективно. По предварительной оценке, значительная их часть будет потрачена на приобретение персональных защитных средств для медиков. Остаток будет зарезервирован для экстренных потребностей госпиталей в момент вспышки эпидемии", - заявил он. 

По мнению Шевчука, очень важно, что крупный бизнес не остался равнодушным в такой ситуации.

"Мы благодарны Филип Моррис Украина за поддержку и, в свою очередь, гарантируем закупку и передачу в больницы самых необходимых защитных средств в ближайшее время», – сообщил Сергей Шевчук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter