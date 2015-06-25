Информация о третьей обстрелянной маршрутке в Харькове не подтвердилась - журналист
19:41, 25 июня 2015Общество
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Пока нет подтверждения информации о третьей обстрелянной в Харькове маршрутке.
В милиции подтвердили обстрел двух маршруток / Сек.Мавричев
По разным данным, стреляли с разных машин, сообщает журналист "112 Украина".
"Сначала свидетели говорили, что это был один внедорожник, сейчас говорят, что два. Точной информации нет", - говорится в сообщении.
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При этом информация о третьем обстреле автобуса не подтвердилась, подчеркнул журналист.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный обстрелял из травматического оружия маршрутку на улице Чкалова и проспекте Героев Труда. По предварительным данным, от разбитого стекла двое пассажиров одной из маршруток получили синяки и царапины. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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