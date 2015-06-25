В Харькове неизвестные обстреляли маршрутку, есть пострадавшие - СМИ

Как сообщает местное издание "Дозор" со ссылкой на источник, происшествие произошло в районе продуктового магазина на улице Чкалова, 35.

Согласно сообщению, неизвестные обстреляли маршрутку из легкового автомобиля прямо на ходу. По предварительной информации, пострадал один пассажир.

Читайте такжеВ Харькове около 40 неизвестных устроили резню на улицах города, есть пострадавшие

Также по неподтвержденной информации, стрельба велась из травматического оружия.

В пресс-службе облуправления МВД сообщили, что никакой информацией о происшествии пока не располагают.

По словам водителя маршрутки, на момент происшествия в салоне было 25 пассажиров. Автобус двигался в сторону ТЦ "Барабашово".

На місці НП на Чкалова працюють правоохоронці, два отвори в обстріляній 240 маршрутці (ФОТО Слави Маврічєва) pic.twitter.com/v4eeN54jNM — @XAPKIB (@XAPKIB) 25 Червень 2015

"Он (водитель) услышал два хлопка, но стрелявших не видел. Пострадал один пассажир – молодой парень, которому порезало руку осколками разбившегося от пули стекла. Водитель оказал ему медицинскую помощь на месте", - отмечает издание.