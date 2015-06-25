Опекунский совет "ОХМАТДЕТа" обратился к премьеру с открытым письмом из-за затягивания строительства нового корпуса

Согласно тексту письма, которое есть в распоряжении УНИАН, возобновление строительства тормозится из-за саботирования по неизвестным причинам передачи государственного предприятия «Укрмедпроектбуд».

«В декабре 2014-го межфракционная депутатская группа «За достройку «ОХМАТДЕТ» добилась закладывания в Государственном бюджете Украины на 2015 год средств в размере 500 млн. грн., которые позволят полностью закончить комплекс строительно-монтажных работ.

Читайте такжеВ следующем месяце начнется финансирование строительства "Охматдета"В апреле 2015-го государственное предприятие «Укрмедпроектбуд» (далее – ГП) было передано в сферу управления Министерства здравоохранения Украины, которое является главным распорядителем 500 млн. грн.

Впрочем, процесс передачи ГП по неизвестным причинам саботировался и дальше продолжает затягиваться Министерством здравоохранения Украины, которая блокирует запуск тендерных процедур, а соответственно – не позволяет возобновить строительство объекта. В частности, только под давлением общественности удалось разблокировать процесс окончательного юридического переподчинения ГП Министерству здравоохранения Украины.

Учитывая чрезвычайную важность достройки нового корпуса «ОХМАТДЕТ» для украинского общества, Попечительский совет «ОХМАТДЕТ» и межфракционная депутатская группа «За достройку «ОХМАТДЕТ» обращаются к Вам с просьбой взять под личный контроль процесс своевременного соблюдения всех необходимых для окончания строительства исполнительных процедур.

В первую очередь речь идет об успешной реализации процедуры приближения выделения бюджетных назначений на строительство, поскольку выделенные средства в размере 500 млн. грн. в бюджетном расписании предусмотрены только на декабрь 2015 года. Если указанная процедура не будет выполнена в ближайшее время, то достройка нового корпуса отсрочится на год

С целью предотвращения очередного саботажа и затягивания с их стороны, просим Вас обязать соответствующие центральные органы исполнительной власти принять все необходимые меры относительно принятия изменений к плану ассигнований на 2015 год по бюджетной программе КПКВК ДБ 2301810 «Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ», чтобы финансирование строительства объекта было начато уже в августе 2015 года», – говорится в письме.