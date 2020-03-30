В магазины и общественный транспорт Львова не будут пускать без масок

Находиться на детских и спортивных площадках города запретили.

Городской штаб по противодействию коронавируса во Львове запретил заходить в супермаркеты и общественный транспорт города без масок и гулять на спортивных и детских площадках.

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Такое решение штаб принял во время заседания 30 марта. В частности, во время заседания члены городского штаба решили разрешить работу сервисных центров мобильных операторов, оптик и компаний по ремонту компьютерной техники, передает zaxid.net.

Однако теперь в Львове запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками. В городе создадут специальные группы, которые будут следить за соблюдением этого запрета и штрафовать нарушителей. Также в городе запретили употреблять еду и напитки в парках и скверах и заходить в общественный транспорт и заведения (супермаркеты, рынки, аптеки и т. п) без масок.

Магазинам, которые работают в условиях карантина, мэрия рекомендует перейти на безналичную оплату, а людям выходить на улицу с документами, удостоверяющими личность.