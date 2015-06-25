Во Львове возле райотдела милиции взорвали патрульный автомобиль: ранен милиционер

Сегодня около 7 часов утра во Львове взорвали патрульный автомобиль ВАЗ-2109 у Франковского райотдела милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светланы Добровольской, автомобиль принадлежит уголовному розыску.

По ее словам, когда работник милиции, находившийся за рулем, попытался отъехать от здания райотдела, произошел взрыв. Милиционер получил осколочные ранения спины и был госпитализирован. Прохожие не пострадали.

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На месте происшествия найдена чека от гранаты. Работает следственно-оперативная группа, взрывотехники. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 348 Уголовного кодекса Украины.