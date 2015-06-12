В Одессе ночью прогремели два мощных взрыва (фото)
03:43, 12 июня 2015Общество
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12 июня около 02:10 в Одессе с небольшим интервалом прогремели два мощных взрыва.
По предварительным данным, пострадавших нет / timer-odessa.net
Об этом сообщает местное издание Таймер.
По предварительным данным, пострадавших нет.
По словам жителей города, слышно было два взрыва с небольшим интервалом, второй чуть слабее. Слышны они были почти во всех районах города — на Фонтане, Черемушках, в центре и даже в селе Нерубайское.
Слышны взрывы были почти во всех районах города / timer-odessa.net
Один взрыв произошел на перекрестке Большой Арнаутской и Старопортофранковской, там взорвали рекламный щит. Досталось и находящемуся рядом газетному киоску.
Другой взрыв тоже повредил рекламный щит — на Адмиральском проспекте угол Краснова.
timer-odessa.net
Ранее УНИАН сообщал, что из-за взрыва на железной дороге в Одесской области во время движения грузового состава произошло схождение с рельсов трех порожних вагонов.
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