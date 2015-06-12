В Одессе ночью прогремели два мощных взрыва (фото)

Об этом сообщает местное издание Таймер.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам жителей города, слышно было два взрыва с небольшим интервалом, второй чуть слабее. Слышны они были почти во всех районах города — на Фонтане, Черемушках, в центре и даже в селе Нерубайское.

Один взрыв произошел на перекрестке Большой Арнаутской и Старопортофранковской, там взорвали рекламный щит. Досталось и находящемуся рядом газетному киоску.

Другой взрыв тоже повредил рекламный щит — на Адмиральском проспекте угол Краснова.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за взрыва на железной дороге в Одесской области во время движения грузового состава произошло схождение с рельсов трех порожних вагонов.