Киевская область создаст аналог грузинского Дома юстиции для предоставления админуслуг населению

«Планы у нас амбициозные: с нуля построить и организовать современный центр административных услуг, целью которого в первую очередь является уничтожение коррупции, а также ощутимое повышение качества предоставляемых населению услуг. Причем осуществить это мы планируем в предельно сжатые сроки – за 3–4 месяца», - говорится в сообщении. Он отметил, что провел установочную встречу с командой и самим Георгием Вашадзе, который курировал создание Дома юстиции, когда занимал должность заместителя министра юстиции в Грузии. На встрече обсуждались вопросы создания аналогичного центра для жителей Киевской области.

По мнению Парцхаладзе, главными критериями предоставления качественных услуг должны стать быстрота и простота обслуживания, внедрение самообслуживания, удобство получения большого спектра государственных услуг в одном месте, а также комфорт – в новом центре планируется организовать уютный зал ожидания, детские комнаты, кафе.

Для реализации проекта нужно утвердить архитектуру и дизайн здания, построить его, определиться с предоставляемыми в нем государственными сервисами, организовать call-центр, бизнес-процессы, улучшить законодательство, а также набрать и обучить персонал.

Кроме того, Парцхаладзе на своей странице в Facebook объявил конкурс на название такого центра.