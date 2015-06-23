В Донецкой области демонтировали еще один памятник Ленину (фото)

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает местный портал 62.ua.

Демонтаж ведут работники КП "Спектр". Таким образом, они выполняют решение городского совета от 10 июня.

Тогда депутатами Дружковского городского совета было принято решение привести памятники и памятные знаки города в соответствие с требованиями Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

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Напомним, недавно на Харьковщине группа неизвестных людей отбила "голову" и "плечи" памятнику Ленину. Он был расположен на площади 40-летия Октября в городе Валки.