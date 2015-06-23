Садовый заявил о сложении полномочий вице-президента Ассоциации городов Украины

Об этом Садовый написал в своей странице на Facebook.

«Подал в отставку с должности вице-президента Ассоциации городов. К сожалению, Ассоциация городов Украины приняла решение не проводить очередные выборы председателя и проголосовала за то, чтобы оставить на этой должности до конца года мэра Кривого Рога Юрия Вилкула. Устав предусматривает, что выборы правления Ассоциации проводятся каждые два года. Этот срок истек еще в декабре прошлого года. Следовательно, я решил сложить с себя полномочия вице-президента Ассоциации", - отметил городской глава Львова.

Читайте такжеЛьвов всячески будет поддерживать реформу патрульно-постовой службы МВД - Садовый

По его словам, он надеется на то, что удастся придать совсем другое значение этой организации уже после местных выборов.

"Кому-то очень хотелось, чтобы в ходе изменений в Конституцию, децентрализации и следующих местных выборов, голос Ассоциации был тихим-тихим. Поздравляю, это удалось», - написал Садовый.

Он занимал должность вице-президента АГУ с декабря 2006 года.

Подав у відставку з посади віце-президента Асоціації міст.На жаль, Асоціація міст України прийняла рішення не проводит... Posted by Андрій Садовий on Monday, June 22, 2015

Как сообщал УНАН ранее, глава Верховной Рады Владимир Гройсман на заседании Ассоциации городов Украины заявил, что в Украине вместо областных государственных администраций будут образованы новые органы с контрольной и координирующей функцией.