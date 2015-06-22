Гройсман: ОГА заменят новые органы с контрольной и координирующей функцией

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман в Одессе на заседании Ассоциации городов Украины, которое проходит в рамках 11-го Украинского муниципального форума.

Данные новшества предусмотрены планируемыми изменениями в Конституцию Украины, которые касаются децентрализации. По словам Гройсмана, 19 июня он представил членам Венецианской комиссии соответствующий законопроект, наработанный Рабочей группой по вопросам конституционных основ организации и осуществления государственной власти, местного самоуправления, административно-территориального устройства Украины и децентрализации власти, которая работает в составе Конституционной комиссии.

Спикер ВР выразил уверенность, что после получения предварительного заключения Венецианской комиссии соответствующие изменения в Конституцию будут внесены в 2015 году.

Изменения в Конституцию предусматривают, в частности, создание трехуровневой системы местного самоуправления, обеспечение его вездесущности и субсидиарности; закрепление за органами местного самоуправления четких финансовых инструментов и определение их полномочий; создание исполкомов на уровне областей и районов, ликвидацию местных государственных администраций. Вместо последних будут образованы новые органы с контрольной и координирующей функцией.

«Не успел я вернуться с Венецианской комиссии, как услышал, что речь идет об узурпации власти!.. Проект изменения в Конституцию предусматривает то, что областные и районные советы получат свои исполкомы. Это узурпация или децентрализация? Это – децентрализация!», - сказал председатель парламента.

Для выполнения всех задач по децентрализации необходим контроль, который должен осуществляться с двух сторон: общин и государства. Поэтому вместо областных администраций будут префектуры, которые будут выполнять исключительно контрольные функции.

"Это абсолютно нормальная европейская практика и я бы сказал десепаратизация Украины. Чтобы никому не приходило в голову, что на сессии он может принять решение о выходе из состава Украины и присоединении к другому государству", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в Одессе проходит 11-й Украинский муниципальный форум. В нем принимают участие около 250 городских, поселковых, сельских голов.