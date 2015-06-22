СМИ: Украина до сих пор тратит бюджетные средства на Евро-2012 (документ)

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", передает Радио Свобода.

"В государственном бюджете на 2015 год предусмотрено 496,7 тыс. грн расходов на содержание Национального агентства по вопросам подготовки и проведения финала Евро-2012 и реализации инфраструктурных проектов. При этом, займы, которые были получены Украиной на организацию чемпионата, финансируются отдельной строкой в бюджете Украины и не входят в указанную сумму", - указано в сообщении.

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Организация чемпионата Евро-2012 стала одной из самых коррупционных сделок во времена бывшего президента Виктора Януковича. По некоторым подсчетам, убытки от злоупотреблений во время подготовки к Евро-2012 уже достигают свыше 4 млрд долларов, но расходы на чемпионат продолжаются.

Согласно с документом, полученным журналистами от Министерства финансов, 225,5 тыс грн предполагается на зарплаты работникам агентства, 81,9 тыс – начисления на оплату труда, 15,3 тыс грн – оплата коммунальных услуг и энергоносителей, еще 174 тыс грн. – прочие текущие расходы. По состоянию на 12 июня 2015 года на агентство уже потратили 130 тыс грн.

Нацагентство по Евро-2012 ликвидировали 17 января 2014 года указом тогдашнего президента Януковича. На его базе было создано Агентство по подготовке к проведению Евробаскета-2015 и получения права на проведение в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

В июне 2014 года ФИБА-Европа решила перенести "Евробаскет-2015" из Украины. В тот же месяц Львов отозвал свою заявку на проведение Олимпиады-2022, а в Национальном олимпийском комитете заявили, что Украина не будет продолжать борьбу за Игры-2022. Чем сейчас занимается Агентство на полмиллиона – неизвестно, отмечается в сообщении.