СМИ: Украина до сих пор тратит бюджетные средства на Евро-2012 (документ)
Почти полмиллиона гривень бюджетных средств в этом году Украина потратит на организацию чемпионата по футболу Евро-2012, который состоялся три года назад.
Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", передает Радио Свобода.
"В государственном бюджете на 2015 год предусмотрено 496,7 тыс. грн расходов на содержание Национального агентства по вопросам подготовки и проведения финала Евро-2012 и реализации инфраструктурных проектов. При этом, займы, которые были получены Украиной на организацию чемпионата, финансируются отдельной строкой в бюджете Украины и не входят в указанную сумму", - указано в сообщении.
Читайте такжеПорошенко поручил правительству решить вопрос проведения Евробаскета-2017 в Украине
Организация чемпионата Евро-2012 стала одной из самых коррупционных сделок во времена бывшего президента Виктора Януковича. По некоторым подсчетам, убытки от злоупотреблений во время подготовки к Евро-2012 уже достигают свыше 4 млрд долларов, но расходы на чемпионат продолжаются.
Согласно с документом, полученным журналистами от Министерства финансов, 225,5 тыс грн предполагается на зарплаты работникам агентства, 81,9 тыс – начисления на оплату труда, 15,3 тыс грн – оплата коммунальных услуг и энергоносителей, еще 174 тыс грн. – прочие текущие расходы. По состоянию на 12 июня 2015 года на агентство уже потратили 130 тыс грн.
Нацагентство по Евро-2012 ликвидировали 17 января 2014 года указом тогдашнего президента Януковича. На его базе было создано Агентство по подготовке к проведению Евробаскета-2015 и получения права на проведение в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
В июне 2014 года ФИБА-Европа решила перенести "Евробаскет-2015" из Украины. В тот же месяц Львов отозвал свою заявку на проведение Олимпиады-2022, а в Национальном олимпийском комитете заявили, что Украина не будет продолжать борьбу за Игры-2022. Чем сейчас занимается Агентство на полмиллиона – неизвестно, отмечается в сообщении.