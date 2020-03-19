Утопили котят и сняли на видео: в Сумах суд вынес решение по двум живодеркам

В суде несовершеннолетние уверяли, что жалеют о своем поступке и очень раскаиваются.

В Сумах за жестокое обращение с животными к двум несовершеннолетним девушкам, которые утопили в колодце котят, суд применил принудительные меры воспитательного характера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, суд принял соответствующее решение по ходатайству Сумской местной прокуратуры.

В частности, одну несовершеннолетнюю передали под надзор матери, другую – под надзор опекуна.

Читайте также"Поцелуй смерти" вот девочек-живодеров. Накажут ли сумских подростков за жестокое убийство котят«Одновременно к обоим несовершеннолетним применено ограничение досуга и установлены особые требования к их поведению сроком на 1 год. Суд обязал в течение года без сопровождения матери или опекуна не покидать место постоянного проживания с 22 часов до 7 часов следующего дня и посещать учебное заведение согласно установленного регламента», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что резонансное происшествие произошло 11 октября 2019 года. Тогда девушки приехали в гости к родственнику одной из них в село Скляровка Сумского района. Когда они шли на прогулку, мужчина попросил их прихватить с собой двух маленьких котят и где-то оставить подальше от дома. Несовершеннолетние выбросили котят в колодец, сняли это на видео и выложили в соцсеть.

В суде девушки утверждали, что жалеют о своем поступке и очень раскаиваются.

«Поскольку на время совершения общественно-опасного деяния им не исполнилось 16 лет и они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, к ним применены принудительные меры воспитательного характера», - отмечает пресс-служба прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2019 г. город Сумы всколыхнула шокирующая новость: две девушки под видеозапись бросили в колодец двух котят. Видео о том, как это происходило, появилось в одной из социальных сетей и начало стремительно распространяться в других – от Instagram и Facebook до YouTube и Telegram – и набирать десятки тысяч просмотров. Пользователи соцсетей потребовали от правоохранителей идентифицировать злоумышленниц и привлечь их к строгой ответственности.

17 октября более сотни активистов, зоозащитников и неравнодушных горожан собрались на дворе профессионального училища, в котором учатся девушки. Участники акции имели при себе наспех изготовленные плакаты «Убийцам не место среди людей», «Сегодня кошки, завтра люди?» «Живодеров за решетку» и другие.

После обнародования видео было начато уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.