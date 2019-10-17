В Сумах две девушки утопили в колодце пару котят и сняли это на видео: против них открыли дело (видео)

Злоумышленницам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В Сумах после обнародования в нескольких социальных сетях видео, на котором две девушки бросили в колодец двух котят, начато уголовное производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сегодня вечером, 16 октября, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Только по факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 299 УК Украины. Речь идет об обнародованном на странице в Фейсбук видео, на котором две девушки бросили в колодец двух котят. Предварительно установлено, что происшествие произошло в г. Суммы. Другие обстоятельства, а также лица девушек, будут установлены в ходе следствия», – написала Науменко.

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Она также сообщила корреспонденту УНИАН, что расследование дела будет вести Сумской отдел полиции при процессуальном руководстве Сумской местной прокуратуры.

Ранее сегодня в Instagram, Facebook и YouTube появилось видео, на котором две девушки бросают в колодец двух котов. Судя по удовлетворенному виду девушек, именно так они развлекались. В конце записи после падения животных в колодец слышен всплеск воды.

Это видео вызвало целый шквал возмущения пользователей соцсетей, которые требуют от правоохранителей идентифицировать злоумышленниц и привлечь их к строгой ответственности. Много авторов не стесняются в своих комментариях нецензурных выражений.

Между тем в группе «Безопасный город Сумы» в сети Telegram ее участники отмечают, что идентифицировали обеих девушек из скандального видео. Также знакомые этих девушек разместили в соцсетях фото и контактные данные правонарушительниц. Выяснилось, что они обе учатся на первом курсе Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна.

Позже пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова на своей странице в Facebook сообщила, что «личности девушек установлены».

Однако по видео можно сказать, что участников события было не менее трех, ведь, однозначно, на месте был и автор видеосъемки, который снимал обеих девушек с котами на руках в полный рост, поэтому вести селфи-съемку сами они не могли. Об авторе видео Биганова пока ничего не сообщает.

Справка УНИАН. Ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, или совершенных активным способом, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.