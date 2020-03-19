Житомирян, которые прибудут в Киев из-за границы, будут довозить домой автобусными спецрейсами

В аэропорту «Борисполь» и на железнодорожном вокзале в Киеве людей будут встречать медики и проверять на коронавирус.

Жителей Житомира, которые будут возвращаться из-за границы домой, в Киеве будут встречать бригады медиков и автобусы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском городском совете.

Как отмечается в сообщении, в городе решили организовать бригады медиков и автобусы для того, чтобы оперативно встречать житомирян в аэропорту «Борисполь» и на железнодорожном вокзале в столице.

«Медицинские бригады на период прибытия жителей Житомира из-за рубежа будут находиться в аэропорту «Борисполь». Там будут установлены информационные таблички, мы будем встречать житомирян, предлагать подвезти их своим транспортом. У врачей будут экспресс-тесты, которые будут проверять людей на коронавирус», - уточнили в горсовете.

В ведомстве добавили, что такие же отдельные бригады будут работать на станции «Киевский-Пассажирский» в столице, и оттуда людей автобусами будут доставлять в Житомир.

Как сообщал УНИАН, с 18 марта в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса в стране прекратилось осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

В настоящее время принимаются самолеты и специальные поезда с украинцами, которые возвращаются из-за границы.