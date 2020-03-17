На Закарпатье из Словакии эвакуируют 300 украинцев, которые застряли на границе

Украинцы следуют через словацко-украинскую границу в пешем порядке.

На Закарпатье через международный автомобильный пункт пропуска «Вышне Немецке - Ужгород» из Словакии эвакуируют 300 украинцев, которые не успели вовремя вернуться из стран ЕС до закрытия границы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатской таможне Гостаможслужбы Украины.

Согласно сообщению, сегодня, 17 марта, с 9:00 словацкая сторона в пункте пропуска «Вышне Немецке - Ужгород» начала осуществлять пропуск граждан Украины, которые следуют в пешем порядке.

«Украинские пограничники на красной линии осуществляют температурный скрининг и проводят идентификацию лиц. В дальнейшем граждане размещаются в автобусе, проходят паспортный и таможенный контроль и следуют за пределы пункта пропуска», - уточнили в таможне.

По информации ведомства, процедура прохождения занимает 15-20 минут.

На таможне также уточнили, что, по сообщению смежной (словацкой - УНИАН) стороны пропуск пешеходов будет осуществляться до 19.00 22 марта 2020 года.

«Эвакуации ожидают почти 300 граждан. Их транспортируют только за пределы пункта пропуска. Перевозка осуществляется тремя автобусами, ожидается еще один», - добавили таможенники.

По состоянию на 12.00 эвакуированы почти 100 человек.

Как сообщал УНИАН, Украина с 17 марта закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.