Журналисты и активисты накрыли под Олевском лагерь копателей янтаря с военными грузовиками (фоторепортаж)

Об этом сообщил в Facebook находящийся на месте событий блоггер и журналист Денис Казанский.

"Сегодня опять ездили в рейд против мафии, нелегально добывающей янтарь в Полесье. Попали на одно из самых больших мест добычи. Ситуация ужасна, десятки, если не сотни гектаров леса превратились в лунную поверхность, лес выжигается со всей живностью, масштабы грабежей колоссальны", - написал он.

Читайте такжеЯнтарная лихорадка: Житомирская ОГА хочет объявить Олевский район зоной экологического бедствияПо его словам, на место преступления вызвали милицию, губернатора и чиновников.

"Ездили автоколонной, с Автомайданом. Накрыли в лесу под Олевском бандитский лагерь, целый городок деревянных построек за забором. Но все обитатели сбежали перед нашим приездом и сняли блокпосты, а также успели эвакуировать экскаваторы и почти всю технику. Удалось заснять только военные грузовики. Любопытно, почему они не на фронте?", - пишет Казанский.