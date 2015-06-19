Профильный комитет Кабмина поддержал запрет наружной рекламы на части дорог

Сегодня, 19 июня, правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики под председательством вице-премьер-министра Валерия Вощевского единогласно поддержал законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрещения размещения рекламоносителей в пределах полосы отведения автомобильных дорог общего пользования».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время вдоль дорог общего пользования размещено более 6 тыс. рекламоносителей, при этом 75% из них установлены с нарушением действующих нормативно-правовых актов.

Читайте такжеВ центре Киева с апреля демонтировали более 400 незаконных носителей рекламыВ то же время опрос, проведенный Департаментом ГАИ МВД Украины, показало, что 82% респондентов признали, что наружная реклама отвлекает их от управления автомобилем.

"Изменения касаются лишь дорог общего пользования вне границ населенных пунктов. Такой закон нам нужен и для улучшения безопасности движения на дорогах, и с эстетической точки зрения. Кроме того, это требование международного законодательства, в частности Европейского соглашения о международных магистралях, которая запрещает размещение рекламных щитов по сторонам международных дорог", – сказал Вощевский.

Согласно проекту, законно установленные рекламоносители будут демонтированы только после окончания срока действия разрешительных документов.