Украина будет по-новому отслеживать иностранцев, незаконно посещавших оккупированный Крым

Вопрос об опубликовании реестра в открытом доступе пока решается.

Украинские правоохранители, в частности СБУ, будут отслеживать иностранцев, которые незаконно ездили в оккупированный Крым, с помощью специального реестра.

Об этом в комментарии УП сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

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«Информация, которой располагает прокуратура автономии и Главное управление Службы безопасности Украины в АР Крым, в отношении лиц, которые нарушали порядок въезда/выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым, будет систематизирована в своеобразном реестре, что даст возможность оперативно реагировать на попытки нарушителей попасть в Украину», – цитирует издание слова прокурора.

Он подчеркнул, что реестр не является государственным, а информацию о нарушителях будут передавать для пограничников. В случае появления этих граждан, правоохранители «будут проводить с ними необходимые следственные действия».

Вопрос об опубликовании реестра в открытом доступе пока решается.

В прокуратуре напомнили, что нарушением считается приезд в Крым, например, из России. Такие действия квалифицируются как незаконное пересечение государственной границы, ведь официальные пункты пропуска пока работают лишь на админгранице с материковой Украиной.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину россиянину, который имел награды силовых структур и медаль «За возвращение Крыма».