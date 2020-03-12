Правоохранители задержали 15 участников инцидента с участием Сивохо (фото)

Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. В управление полиции доставили 15 активных участников события.

Полиция открыла уголовное производство по факту событий во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня около 11.30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

После совершения правонарушения молодые люди пытались скрыться, однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений.

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Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок четырех лет.

Как сообщал УНИАН, из-за обострения ситуации на Донбассе презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая планировалась на 19 февраля, было перенесено на 12 марта.

Эта платформа создана в рамках выполнения задач, сформулированных президентом гуманитарной политики реинтеграции Донбасса.

Сегодня презентация также не состоялась из-за протестов со стороны ветеранов АТО.