Сивохо обвинил в сорванной презентации "большие деньги"

Некоторым мир не нужен, а нужна война, заявил Сивохо.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что, несмотря на сорванную атошниками презентацию Национальной платформы примирения, будет продолжать работу над проектом.

Об этом он написал в Facebook.

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При этом в сегодняшнем конфликте Сивохо обвинил «большие деньги».

«Некоторым мир не нужен! Они хотят войны. Потому что война – это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения произошел конфликт между организаторами мероприятия и ветеранами АТО/ООС, которые обвинили советника секретаря СНБО в пророссийской позиции. Впоследствии словесная стычка переросла в потасовку, и Сивохо вытеснили из помещения.